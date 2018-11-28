Meteoroloji'den Trakya'ya karla karışık yağmur uyarısı |28 Kasım yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15