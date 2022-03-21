Meteoroloji'den uyarı: 'Hem kar hem yağmur geliyor'

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8