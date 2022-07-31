Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

İstanbul'da bugün sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek. Ancak salı günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42