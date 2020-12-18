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Meteoroloji'den yağış uyarısı - 18 Aralık yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı - 18 Aralık yurtta hava durumu
Meteoroloji'den yağış uyarısı - 18 Aralık yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Az bulutlu 19
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

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