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Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Nisan yurtta hava durumu
Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Nisan yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13  

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