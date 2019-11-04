Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19