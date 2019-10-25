Meteoroloji'den yağmur uyarısı! 25 Ekim yurtta hava durumu

Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24