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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 13 Şubat yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 13 Şubat yurtta hava durumu
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 13 Şubat yurtta hava durumu

Meteoroloji, birçok ili yoğun kar yağışı, don ve çığa karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 3
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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