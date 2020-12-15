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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı olması beklendiğini belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (50-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 10, Bitlis 3, Hakkari 7 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

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