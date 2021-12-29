Meteoroloji'nin ‘kırmızı' kodlu uyardığı Antalya'da 3 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde ‘aşırı yağış' uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

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3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Yapılan uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. Kemer ilçesinde de eğitime bir gün ara verileceği öğrenildi.