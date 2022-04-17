İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı
Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı.

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya’da beklenen sağanak başladı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış zaman zaman Kırklareli ile Tekirdağ'da etkili oluyor. Yağışların Edirne ve Tekirdağ'da Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, Kırklareli'nde ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

İLGİLİ HABER
Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakyayı sağanak vuracak Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya’yı sağanak vuracak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.