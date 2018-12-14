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Meteorolojinin uyardığı kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı başladı
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı başladı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kar yağışı uyarısı yapmasının ardından, bölge genelinde hafif kar yağışı başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu, yüksek kesimlere aralıklı hafif kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor"denildi.
Buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildiren merkez, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Öteyandan Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek rakımlarda daha etkili olması beklendiği öğrenildi.  

Mehmet Hanifi Şahin
 

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