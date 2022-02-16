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Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi
Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden gönderilen iddianame kabul edildi.

26 Kasım tarihinde gözaltına alınan Gürcan, daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle birlikte yeniden düzenlenen iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Engin Yağcı

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