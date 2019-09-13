Metin Oktay kabri başında anıldı

Vefatının 28. yıl dönümünde Galatasaray'ın ve milli takımın unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler, Metin Oktay'ın ailesi ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı. Oktay için okunan duaların ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Bazı semboller, bazı isimler vardır onları tanımlayacak tam anlamıyla kelimeleri bilemem. Hele bizim kuşak için Metin Oktay çok farklı bir isim. Eğer bugün Galatasaray Türkiye çapında, dünya çapında bir marka, isim olmuşsa bunda Metin Oktay'ın varlığı ve ilk adımları kesinlikle belirleyici olmuştur. Ben Metin Oktay ile tanışma onuruna da eriştim. Ankara'da büyüdüm, okudum. O zaman Ankara'da 6-7 takım vardı. Ligler iki haftada bir cumartesi, pazar oynanırdı. Ben onu seyretme onuruna da erdim. Tabi o günler belki futbolun romantik çağlarıydı. Metin Oktayları, Turgay Şerenleri, Can Bartu'yu, Lefter'i hatırlamamak mümkün değil. Metin Oktay o kadar düzgün, beyefendi, idol bir kişilikti ki yaşamı boyunca bir kere kırmızı kart gördü. Onda da kendiliğinden sahayı ter etti. Can Bartu ile Metin Oktay'ın forma değiştirdiği o günleri özlüyoruz. Bizim dönemimizde Fenerbahçeli, Beşiktaşlı kardeşlerimizle yan yana maç izlerdik, hiçbir olay çıkmazdı. Belki bir gün inşallah bu da olacak” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Bora Akyol