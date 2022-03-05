Metin Öztürk: 'Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak, pes artık!'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Galatasaray Başkan Adayı olarak seçime girmiş olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, sarı-kırmızılı yönetime tepki göstererek, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerine yer verdi.

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