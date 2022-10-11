Metin Öztürk: 'Ronaldo'yu konuşmaktan çok sistemi konuşmak lazım'

Galatasaray Kulübü, su sponsorluğu yaptığı Aroma ile sözleşmesini yenilerken, İkinci Başkan Metin Öztürk de gündeme ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Nef Stadyumu'nda yapılan lansmana İkinci Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ege Durum ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Duruk katıldı. Sponsorluğun hayırlı olmasını dileyen Metin Öztürk, “İnşallah formalara da taşırız. Amatör branşlarımızda da Duruk Ailesi'ni göreceğiz. Rahmetli dedeleriyle tanışmıştım. Gençler markayı daha ileri götürdü. İş birliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Ronaldo transferi için imkan ve ihtiyaç oluşması gerekiyor”

Toplantı sırasında Ege Duruk, İkinci Başkan Metin Öztürk'e Cristiano Ronaldo'nun transfer olma ihtimali ile ilgili soru sordu. Öztürk ise bu soruya “İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk yönetiminde takım gayet iyi gidiyor. Eski dönemlerden hatırlarız; gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacı mıdır değil midir, o bölgenin ihtiyacı olmadığı zaman sıkıntı yaşanmıştır. Bu senenin gündeminde yok. Ama gündemden düşmeyecek şey, Galatasaray Türkiye'yi dünyada temsil eden, en önemli markalardan bir tanesidir. Önce 100. yılda futbol başta olmak üzere tüm branşlarda en önde ipi göğüslemek sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anki tüm projeler bu çerçevede gidiyor. Galatasaray'da biz Ronaldo'yu konuşmaktan çok bence sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan en yüksek verimi almak” dedi.

“Mata ve Icardi'den beklentilerimiz yüksek”

Yeni bir yönetim olduklarının altını çizen Metin Öztürk, “Kayseri deplasmanıyla beraber başka bir Galatasaray izleyeceğiz. Geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize bir dosya dahil bir şey bırakmamıştı. Öyle olunca kısa sürede transferler yapıldı ve çoğu oyuncu daha 3 ya da 4. haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Mata ve Icardi var. Daha sahada yoklar, yeni yeni süre alacaklar. Amaç seyir zevki yüksek bir futbol izletip sonda şampiyon olmaksa, Galatarasay eminim Okan Buruk liderliğinde bunu gerçekleştirecektir. Her kulüp iyi takım kurdu ve tüm maçları zevkle izliyoruz. Biz Galatasaray'ız. Tüm hedefimiz şampiyon olmak üzere. Önemli olan kimsenin hakkı yenmesin, adaletli bir lig olsun, hakemlerimiz de planlı ve kasıtlı bir haksızlık yapmasın. Herkes için söylüyoruz bunu. Okan hocamıza da, futbolcu kardeşlerimize de çok güveniyoruz. Eminiz ki bu sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Sadece futbolda değil bu sene tüm branşlarda ciddi takviyeler yaptık. Eminiz ki bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray, markasına ve armaya uygun başarılar elde edecek” açıklamasını yaptı. Açıklamaların ardından sözleşme imzalandı ve fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.

Bozhan Memiş - Samet Yalçın

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