İhlas Haber Ajansı

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Metin Şahin'den, Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Metin Şahin'den, Cüneyt Arkın için taziye mesajı
Metin Şahin'den, Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın için taziye mesajı yayımladı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim paylaşımlarıyla Arkın'a veda etti. Bunlardan biri de Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin. Başkan Şahin, mesajında, "Türk sinemasına verdiği emek, unutulmaz karakterleri, memleket sevdası ve saygın duruşuyla eşsiz bir insanı kaybettik. Usta sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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