Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı. Metin Uca hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçundan Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama kararı çıkarılmıştı. Uca bugün Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Loung'e gelmişti. Metin Uca burada bilet işlemlerini tamamlamak istediği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Lokman Sarıkurt

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.