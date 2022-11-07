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Metin Ülgen: 'Galatasaray'ın olduğu yerde şampiyonluk olur'

Metin Ülgen: 'Galatasaray'ın olduğu yerde şampiyonluk olur'
Metin Ülgen: 'Galatasaray'ın olduğu yerde şampiyonluk olur'

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Takımın başına geçmesi için teklif geldiğinde neler hissettiğine ilişkin Ülgen, "İyi ki de kabul etmişim. Kadın futboluna da katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Kendi ait bir pratiği var. O pratiği çözmek için de geçen seneki maçların tamamını gecelere kadar izleyerek çözmeye çalıştım. Çok kolay değil. Futbol anlatırken kolay ama uygularken dünyanın en zor şeyi" dedi.

Metin Ülgen: 'Galatasaray’ın olduğu yerde şampiyonluk olur' - Tıkla İzle

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. B Grubu'nda geride kalan haftalarda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Metin Ülgen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlamanın önemine değinen Ülgen, "Sezona iyi başladık ve önemli bir derbi oynadık. Geçen senenin olumsuz bir havası vardı. Derbi ile onu atlatmış olduk. Çok iyi çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarımız var. İyi bir kamp süreci geçirdik. Her maç bizim için derbi. Çünkü Galatasaray ile oynayan her takım farklı bir motivasyon ile çıkıyor. Biz her takımı inceliyoruz, analiz ediyoruz. Ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Galatasaray'ın olduğu yerde, armanın olduğu yerde şampiyonluk olur diyoruz ve şampiyon olarak bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"İyi ki kabul etmişim"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü teklif edildiğinde neler hissettiğinin sorulması üzerine Metin Ülgen, "İyi ki de kabul etmişim, gerçekten çok değerli oyuncularla birlikte oynuyoruz. Kadın futboluna da katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Kendi ait bir pratiği var. O pratiği çözmek için de geçen seneki maçların tamamını gecelere kadar izleyerek çözmeye çalıştım. Çok kolay değil. Futbol anlatırken kolay ama uygularken dünyanın en zor şeyi. Seyredip oralardan notlar aldım. Onun üzerinden de yürüyorum. Bana çok faydası oldu mutlaka" şeklinde konuştu.

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