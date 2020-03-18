Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı lüks cip, Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi.

Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç