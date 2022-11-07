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Metrelerce takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Metrelerce takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Metrelerce takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kırıkkale'de metrelerce takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 60. kilometresindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Murat E. idaresindeki 14 BJ 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Metrelerce takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü Veli Murat E. ile yolculardan A.R.E. ve M.E. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Hasan Ay

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