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Metrelerce takla attı, refüj tuttu

Metrelerce takla attı, refüj tuttu
Metrelerce takla attı, refüj tuttu

Diyarbakır'da kamyona çarpan otomobil, metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil önce kamyona çarptı, ardından metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, aracın karşı şeride geçememesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Murat Başal

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