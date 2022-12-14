Metrelerce takla attı, refüj tuttu

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil önce kamyona çarptı, ardından metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, aracın karşı şeride geçememesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Murat Başal
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