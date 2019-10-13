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Metrelerce yüksekte çalışan genç ölümle dans etti

Metrelerce yüksekte çalışan genç ölümle dans etti
Metrelerce yüksekte çalışan genç ölümle dans etti

Eskişehir’de 5 katlı binanın süslenmesi için yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan bir genç, yürekleri ağza getirdi.

Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta bir binanın çatısında hayatını tehlikeye atarak çalışan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Metrelerce yüksekte binanın süslenmesinde çatıda ekmek parasını kazanmak için çalışan gencin ölümle oyunu kameralara yansıdı. Dakikalarca süren ölüm oyununu gören vatandaşlar duruma ‘pes' dedi. Eğimli çatının üzerinde bulunan kiremitlerde çalışan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı. Son yıllarda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına ve sayısız uyarılara rağmen önlemsiz çalışmalar devam ediyor.

Çağatay Gür - Moshıur Rahman
 

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