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Metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti

Metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti
Metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti

 İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti - Tıkla İzle

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

Furkan Tan - Doğan Can Cesur - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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