Metro içinde bir vatandaşın giyimi nedeniyle kavga çıkaran şahıs yakalandı

Olay, 14 Mayıs günü Merter Metrosu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs başka bir şahsı giyiminden dolayı hakaret ederek tartışma çıkarmıştı. Çıkan tartışma sonucunda da şüpheli şahıs vatandaşa yumrukla saldırmıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşması üzerine video gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gündeme gelen video üzerinden çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, metro içindeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.O. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

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