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Metro istasyonunda raylara düşen tekerlekli sandalyeli adam ölümden döndü

Metro istasyonunda raylara düşen tekerlekli sandalyeli adam ölümden döndü
Metro istasyonunda raylara düşen tekerlekli sandalyeli adam ölümden döndü

ABD’nin New York kentindeki metro istasyonundaki platformdan raylara düşen tekerlekli sandalyeli adam, platformda bulunan başka bir yolcu tarafından kurtarıldı.

Metro istasyonunda raylara düşen tekerlekli sandalyeli adam ölümden döndü - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan'daki Union Square metro istasyonunda tekerlekli sandalyeli bir adam metro platformunda raylara düştü. Yürüme engelli olan adamın, raylara düştüğünü gören istasyondaki başka bir yolcu ise tereddüt etmeden raylara atlayarak adamın hayatını kurtardı. 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın, engelli adamı kurtarmasından hemen ardından metronun istasyona geldiği görüldü.
Dün yerel saatle 13.30'da yaşanan olayın görüntülere sosyal medyanın gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıların çoğu engelli adamı kurtaran yolcuyu kahraman ilan etti.

Yerel basında yer alan haberlerde, raylara düşen adamın Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Serkan Bayar
 

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