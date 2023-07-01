Metro istasyonunda yumruklar havada uçuştu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu'nda 2 grup arasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, büyüyünce yumruklar havada uçuştu. Kavgada bir kişi tren raylarına atlayarak, raylardan aldığı taşlar ile kavgaya dahil olurken, kavganın gece geç saatlerde olması ve trenin olmaması facianın önüne geçti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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