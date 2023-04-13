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Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu

Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu
Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu

Bursa’da sokak müzisyenlerinin metroda müzik yapmasına bazı yolcular tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma kamerayla görüntülendi.

Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi. Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı. Osmangazi İstasyonu'nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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