Metrobüs alev alev yandı!

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Metrobüsten dumanların çıktığını fark eden yolcular hemen şoförü uyardı.

Uyarılar üzerine duran metrobüs şoförü, yolcuların bir an önce tahliye olmasını sağlayarak metrobüs çevresinden uzaklaştırdı. Yangın kısa sürede metrobüsün tüm alanlarını sardı. Alevler, metrelerce yukarı çıktı. Dumanlar ise İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Yangın anında metrobüste bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Bazı yolcular korkudan gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yangın çevresinden uzaklaştırıldı. Metrobüs hattında ise uzun süre karşılıklı olarak seferler durdu. E-5 karayolunda ise trafik durma noktasına geldi. Yangının meydan geldiği Topkapı-Avcılar istikametinde bir süre ulaşıma izin verilmedi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.