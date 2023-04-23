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Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Sefaköy’de bir metrobüs arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı.

Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı - Tıkla İzle

Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezmeye gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bayram nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Bu sabah saatlerinde ise metrobüsü tercih eden vatandaşlar, perişan oldu. Sefaköy'de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı. Bitmeyen metrobüs çilesini, o anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların arızalanan metrobüsten inerek yol boyu yürüdükleri görüldü.

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