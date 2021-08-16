Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu

E-5 güzergahında bulunun metrobüslerin, yeteri kadar bakımlarının yapılmaması nedeniyle sürekli olarak arıza vermesi, yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor. Bugün mesai saatinin bitiminde Sefaköy rampasında bozulan bir metrobüs nedeniyle güzergah boyunca metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Güzergahtaki metrobüs yoğunluğunun yanı sıra duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı. Mesai saatinin bitiminde evine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar durağa girmekte güçlük çekti. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

Furkan Tan