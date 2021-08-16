İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu

Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu
Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Sefaköy’de bir metrobüsün bozulması sonucu, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Metrobüs seferlerinin durmasıyla duraklarda da yoğunluk oluştu.

E-5 güzergahında bulunun metrobüslerin, yeteri kadar bakımlarının yapılmaması nedeniyle sürekli olarak arıza vermesi, yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor. Bugün mesai saatinin bitiminde Sefaköy rampasında bozulan bir metrobüs nedeniyle güzergah boyunca metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Güzergahtaki metrobüs yoğunluğunun yanı sıra duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı. Mesai saatinin bitiminde evine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar durağa girmekte güçlük çekti. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

Furkan Tan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.