İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metrobüs kazası nedeniyle Cevizlibağ'da yolcu yoğunluğu: Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Metrobüs kazası nedeniyle Cevizlibağ'da yolcu yoğunluğu: Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Metrobüs kazası nedeniyle Cevizlibağ'da yolcu yoğunluğu: Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazası nedeniyle metrobüs seferleri yapılamadı. Cevizlibağ aktarım istasyonunda durağa alınmayan yolcular ise yola çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yapılamayan metrobüs seferleri nedeniyle yolcular metrobüs duraklarına alınmadı. Aktarım istasyonu olan Cevizlibağ'da ise kısa süreli yoğunluk yaşanırken metrobüse binemeyen yolcular E-5 karayoluna çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Metrobüs seferlerinin yeniden başlamasının ardından Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yolcular içeri alındı. Seferlerin normale dönmesinin ardından yaşanan kısa süreli yoğunluk ise sona erdi.

Selim Bayraktar - Erdal Can İçelli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.