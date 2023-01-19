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Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı

Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı

Avcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 TN 2956 plakalı metrobüs duramayarak gence çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu da ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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