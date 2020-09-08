Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada korona virüse karşı yeni önlemlerin alınacağını ve toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu olmayacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, açıklama doğrultusunda 81 ilin valiliğine korona virüs tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde, ayakta ne kadar yolcu alınabileceğini il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurallarının belirleyeceği kaydedildi. Ek genelgenin gönderilmesine karşın iş çıkışı saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, metrobüslerde ise sosyal mesafesiz yolculuğun devam ettiği gözlendi.

İrem Demir

