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Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi

Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi
Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi

Avcılar’da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi - Tıkla İzle

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Mahsun Işıklı - Hakan Polat

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