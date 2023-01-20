Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yapan şahıs kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı. Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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