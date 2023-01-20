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Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yapan şahıs kamerada

Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yapan şahıs kamerada
Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yapan şahıs kamerada

Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir vatandaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yapan şahıs kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı. Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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