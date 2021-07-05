İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metrobüste ilginç maske tartışması

Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Esenyurt’tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

Metrobüste ilginç maske tartışması - Tıkla İzle

maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

İLGİLİ HABER
Metroda maske kavgası Metroda maske kavgası
İLGİLİ HABER
Maske takmamakta direnen turist gözaltına alındı Maske takmamakta direnen turist gözaltına alındı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.