Metrobüste ilginç maske tartışması

maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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