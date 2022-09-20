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Metrobüs'te koltuk verme kavgası

Metrobüs'te koltuk verme kavgası
Metrobüs'te koltuk verme kavgası

Metrobüs'te iki yolcu arasında koltuk verme tartışmasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

Metrobüs'te koltuk verme kavgası - Tıkla İzle

Olay, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı. Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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