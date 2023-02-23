Metrobüste 'maske' kavgasında güvenlik görevlisinin sol gözünün kör olduğu kesinleşti

İstanbul Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu Ömer Senem tarafından darp edildiği iddia edilen ve sol gözü görmez hale gelen güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ın yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Şükrü Turan ve avukatı katıldı. Sanık ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığına, yaranın hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı sonucuna varıldığı anlatıldı. Raporda, yapılan muayeneler sonucunda müşteki Şükrü Turan'ın yüzünde ilk bakışta fark edilen sabit izler olduğuna ve Şükrü Turan'ın sol gözünün görme işlevini kaybettiğine yer verildi. Mahkeme, sanığın ek savunmasını alacağı için ve sanığında duruşmaları takip etmediği için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ömer Senem'in müşteki Şükrü Turan'a yumruk atarak yaşam fonksiyonlarını orta düzeyde etkileyecek biçimde yaraladığı iddianame açıklanarak, ‘kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Elif Somuncu



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