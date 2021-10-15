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Metrobüste maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör eden sanık hakkında iddianame hazırlandı

Metrobüste maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör eden sanık hakkında iddianame hazırlandı
Metrobüste maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör eden sanık hakkında iddianame hazırlandı

Avcılar’da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu Ömer Senem tarafından darp edilen ve gözlük camının kırılması sonucu görme yetisini kaybeden güvenlik görevlisi Şükrü Turan’ın yaralanmasına ilişkin olayda iddianame hazırlandı. İddianamede Ömer Senem’in 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Metrobüste maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini kör eden sanık hakkında iddianame hazırlandı - Tıkla İzle

Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maske takmayan Ömer Senem isimli şahsa uyarıda bulunmuştu.

Maske takmayı kabul etmeyen Senem iddiaya göre, “Bana maske taktıracak varsa gelsin taktırsın” demişti. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine öfkelenen Senem, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başlamıştı.

Darp edildiği esnada gözlüğünün camı kırılan Turan gözünden yaralanırken, Ömer Senem ise gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turan ise olayın ardından gözünden 3 kez ameliyat olmuş ancak görme yetisini kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Senem'in maskesiz olarak yolculuk yaptığı ve bu sebeple taraflar arasında kavga çıktığı anlatıldı.

Senem'in müşteki Şükrü Turan'a yumruk atarak yaşam fonksiyonlarını orta düzeyde etkileyecek biçimde yaraladığı da iddianame açıklanarak, ‘kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın Küçükçekmece 8 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Melike İnal
 

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