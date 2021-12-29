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Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği
Metrobüste yangın paniği

İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motor kısmında dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yolcuları indirip aracı güvenlik bölgeye çekerek yardım istedi. Yolcular durakta beklerken, metrobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Metrobüste yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 21.30 sıralarında İncirli Metrobüs Durağındaki bir metrobüsün motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine seyir halindeki bir metrobüs İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekerek yardım istedi. Durak görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, metrobüsün motor kısmındaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında metrobüs güzergahında yoğunluk yaşandı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının tamamlamasının ardından aracın kaldırılmasıyla güzergahtaki metrobüs yoğunluğu normale döndü.

Veysel Ensar Gökçegözog - Ensar Kıranlıoğlu

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