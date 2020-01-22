Metroda FETÖ propagandası

Her fırsatta sosyal medyada propaganda yapan FETÖ mensupları, şimdi de halka açık alanlarda, tutuklu örgüt elemanları için propagandaya başladı. Ankara Metrosu'nda, sade bir vatandaş' gibi görünerek FETÖ'nün propagandasını yapan iki provokatör, sözde KHK mağduriyeti ve darbeye karışan askerî öğrencilerin tutuklanması ile ilgili konuşmalar yaptı. Provokatörlerden birisi, Eskişehir'den geldiğini iddia ederek, müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Fatih Talha Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya için destek istedi.

Diğer provokatör ise Melek Çetinkaya'nın eylem yapamadığını, bunun adaletsizlik olduğunu iddia etti. Güvenlik güçleri tarafından daha önce, aynı provokatöre Melek Çetinkaya ile Güvenpark'ta izinsiz bir şekilde eylem yaparken müdahale edilmişti. Provokatörün, burada çektiği bir videoda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'a tehditler yağdırdığı dikkat çekmişti.

VATANDAŞ SESSİZ KALDI

Metrodaki yolcuların FETÖ propagandası yapan provokatörlere sessiz kalması, 250 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tek kelime etmemeleri tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu kişilere Metro'da konuşma yapabilmeleri için herhangi bir izin verilmediğini belirtti. Büyükşehir yetkilileri, “Metroda bu tarz olaylarla karşılaşıldığında müdahale ediliyor. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılıyor. Ancak bu durum çok önlenebilir bir şey değil” dedi.

Aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan EGO Genel Müdür Yardımcısı Fatih Eryılmaz da sosyal medya hesabından “Organize şekilde metro ve halkın kalabalık olduğu yerlerde biten ve FETÖ'cü hainlerin, hainliklerini utanmazca vicdan meselesi gibi propaganda eden mankurtlara müsamahamız yoktur. Görüldükleri yerde hukuk içinde gerekenin yapılması için çalışma arkadaşlarımız bilgilendirilmiştir” paylaşımında bulundu.

“AYAKTAYIZ MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Gazetemize konuşan hukukçu Cüneyt Toraman ise emniyetin gereğini yapacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: FETÖ'ye karşı çok yönlü bir operasyon yapıldı. Çok etkili bir şekilde de devam ediyor. Bunlar FETÖ ile mücadelenin bu boyutlara gelebileceğini akıllarından bile geçirmedi. Örgütün ayakta olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Bu ve benzeri eylemlerin hiçbir faydasının ve etkisinin olacağına da inanmıyorum. Türkiye'de artık FETÖ diye bir problemin olacağına da ihtimal vermiyorum. ABD de başarısızlığı tescillenmiş böyle bir örgütle, bundan sonra kesinlikle iş yapmaz. Mutlaka yeni taşeronlar bulmaya çalışacaktır.

Türkiye Gazetesi