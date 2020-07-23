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Metroda telefonla görüntü çekme kavgası

Metroda telefonla görüntü çekme kavgası
Metroda telefonla görüntü çekme kavgası

Bursa’da metro içinde kadınların cep telefonuyla fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs darp edildi. Metrodaki gergin anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaşı yarılan şüpheli şahıs metrodan inerek uzaklaştı.

Metroda telefonla görüntü çekme kavgası - Tıkla İzle

Olay, Bursa'da toplu ulaşım aracı olan metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro içerisinde bulunan vatandaşlar, başka bir kişinin cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini iddia ederek adama saldırdı.

Tekme ve tokatların havada uçtuğu ve küfürlerin edildiği metroda diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı bitirdi. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi ise, 'cep telefonundaki fotoğrafları göster' demelerine rağmen cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişinin darp edilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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