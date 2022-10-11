Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

4 suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ı, “hakaret”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama” ve “halk arasında korku veya panik oluşturacak şekilde tehdit” suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Gamze Çevrim

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