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Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Meksika’da metro istasyonunda raylara düşen topu almak için platformdan raylara inen bir kişi, metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Tepalcates Metro İstasyonu'nda yaşlı bir adam, raylara düşen topu almak için platformdan raylara indi. Kısa bir süre sonra metronun istasyona yaklaştığını fark eden adam, hızla platforma çıkmaya çalıştı. Yaşlı adam, istasyondaki bir kadının yardımı ve vatmanın fren yapması ile metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay anı istasyondakiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, yaşlı adamın platforma çıktıktan sonra kendisine ait plastik torbayı da alarak metro istasyonundan ayrıldığı görüldü.

Saim Sevinç
 

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