Metropol kentin çekiçli hayırseveri

6 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye göç eden 59 yaşındaki Üsame Şafii, yaptığı örnek davranış ile hem duygulandırıyor hem de vatandaşların takdirini kazanıyor. İlerlemiş yaşına rağmen yaz kış demeden çantasında bulundurduğu çekiç, pense ve makas ile Diyarbakır'da cadde ve kaldırımları dolaşan Şafii, çivi veya yere çakılmış vidaları, bozuk olan kaldırım taşlarını ve sarkan ağaç dallarını keserek kimseden herhangi bir karşılık beklemeden onarıyor.

“Bu işi yaparken yorulmuyorum. Tam tersi bu işi yaptığımda kendimle sevinç duyuyorum” diye konuşmasına devam eden Şafii, son olarak şunları söyledi:

“Topladığım demirleri herhangi bir yere satmıyorum. Geri dönüşüm işini yapanlara bazen teslim ediyorum. Bazen de kaldırım kenarına bırakıyorum. Hiç olmazsa bizim iyiliğimiz onlara da dokunsun. Kimisi bana para teklifinde bulunuyor. Ben asla kabul etmem bu teklifi. Benim beklentim yalnızca Allah'tandır”

Muhammet Hüseyin İçli



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.