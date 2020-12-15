Metropolleri kana bulayacaklardı, ellerindeki mühimmatla yakalandılar

PKK/KCK terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile koordineli çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan Suriye uyruklu bir şahsın, PKK/KCK terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol şehirlerde eylem yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı. Elde edilen bilgilerin ardından teröristin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Suriye uyruklu terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, 1 adet havan rampası ve dürbünü, 4 Adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

Kübra Nur Atik - Selman Güneş

