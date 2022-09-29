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Metruk bina alev alev yandı

Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı

Denizli’de alev alev yanan iki katlı metruk binadaki yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

Eren Elyesa Polat
 

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