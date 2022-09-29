Metruk bina alev alev yandı

Yangın; Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

Eren Elyesa Polat



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