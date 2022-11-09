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Metruk bina alevlere teslim oldu

Metruk bina alevlere teslim oldu
Metruk bina alevlere teslim oldu

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan metruk bina, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Beyağaç ilçesine bağlı Eşenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yaşar Gün'e ait metruk bir binada henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yerini alevlere bırakmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlatırken, mahalle sakinleri ise kendi imkanlarıyla yardım etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, binada ise büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Özer
 

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