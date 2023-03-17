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Metruk binada yakılan ateş, itfaiyeyi harekete geçirdi

Metruk binada yakılan ateş, itfaiyeyi harekete geçirdi
Metruk binada yakılan ateş, itfaiyeyi harekete geçirdi

Bolu’da Akpınar Mahallesi’nde metruk bina içerisinde yakılan ateş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Metruk binada yakılan ateş, itfaiyeyi harekete geçirdi - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bolu'nun Aktaş Mahallesi Mumcuoğlu Sokak üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından metruk bina içerisinde akşam saatlerinde ateş yakıldı. Daha sonra bina içerisinde yakılan ateşin dumanları, mahalleli tarafından paniğe sebep oldu. Binanın yandığını düşünen mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan malzemeler söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Enes Özkan

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